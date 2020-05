Gazzetta - Due nomi per sostituire Ghoulam: uno è l'amico di Manolas

Doppia opzione per il Napoli per l'acquisto di un terzino a sinistra. La prima, porta al giovane Michal Karbownik, appena diciannovenne, del Legia Varsavia. Potrebbe essere lui l’alternativa a Mario Rui nel caso Ghoulam andasse via. Un’operazione a cui il Napoli tiene parecchio, pare di capire, perché il club si libererebbe di un contratto pesante, quale quello dell’esterno algerino (4 milioni lordi a stagione fino al 2022) e iscriverebbe a bilancio quello del giovane polacco che varrebbe almeno 3 milioni in meno. Per questo ruolo Giuntoli è in contatto anche con l’Olympiacos per Kostas Tsimikas, nazionale greco, amico di Manolas. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.