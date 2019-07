Gazzetta - Elmas, i tempi si allungano: 5mln tra domanda e offerta, si continua a trattare

Dopo Di Lorenzo e Manolas bisognerà attendere per altri colpi in entrata. Vale anche per il talentuoso macedone di 20 anni Elif Elmas. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Era parso che la trattativa per Eljif Elmas fosse alle battute finali. Ma anche per il centrocampista del Fenerbahce i tempi potrebbero allungarsi. Il club turco è fermo sulla richiesta di 20 milioni, mentre il Napoli gliene ha proposti 15 ed un altro paio di bonus legati al rendimento del giocatore".