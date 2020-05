Gazzetta - Everton piace a Gattuso per sostituire Callejon: il Gremio fissa il prezzo

Callejon non rinnoverà il suo contratto col Napoli, per questo la società sonda diverse piste per nuovi esterni a destra

Callejon non rinnoverà il suo contratto col Napoli, per questo la società sonda diverse piste per nuovi esterni a destra. Piace Everton, 24 anni, del Gremio, talento brasiliano. Il suo costo di cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Il giocatore piace a Gattuso che dal mercato di gennaio ha avuto il sostituto di José Callejon il cui contratto scadrà a fine giugno. Si tratta di Matteo Politano. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.