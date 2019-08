Gazzetta - Everton piano B se saltasse Lozano: c'è stato il primo sondaggio, vari ostacoli da superare

Giuntoli ha contattato il Gremio per l’esterno d’attacco, Everton Sousa Soares, 23 anni. Il Napoli ha presentato una prima offerta che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma sarebbe insufficiente secondo il parere del procuratore del brasiliano. A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La rosea spiega che per il momento, si è nella fase embrionale, e che Giuntoli ha sondato il terreno e rimandando un’eventuale discussione più approfondita. L’acquisto è alternativo a quello di Lozano: Il d.s. napoletano non vuole farsi cogliere impreparato nel caso l’operazione per il messicano dovesse saltare all’ultimo momento.

EVERTON, OK DI ANCELOTTI - Per quanto riguarda il brasiliano la rosea aggiunge che “Le caratteristiche di Everton corrispondono un po’ a quelle che sono le esigenze dell’allenatore”. Il quotidiano sottolinea, però, come ci sarebbe da superare anche il problema della multiproprietà del cartellino e a De Laurentiis non va a genio l’idea di doversi confrontare con più interlocutori per trattare.