Gazzetta - Fonseca sogna Mertens ma per la Roma è quasi impossibile: richieste troppo alte

La Roma continua a sognare Dries Mertens ma sa bene che sarà difficile convincerlo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che, se Fonseca potesse scegliere, punterebbe su Mertens come vice Dzeko e non solo, ma le richieste alte del Napoli e del giocatore anche in estate non rendono semplice l’operazione: a 33 anni (a giugno) è complicato fare un triennale da 4 milioni a stagione più bonus assortiti. Così la Roma si guarda attorno e tra le alternative c'è Petagna della Spal oltre a Politano, esterno dell'Inter che piace anche al Napoli.