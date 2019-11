Gazzetta - Fumata nera per il rinnovo di Callejon: non è da escludere addio a gennaio

Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha scritto un post sui social: "Fumata nera tra Josè Maria Callejon e il Napoli per il rinnovo. Lo spagnolo in scadenza a giugno andrà via, ma non è da escludere una partenza anticipata a gennaio. Il suo vecchio maestro Rafa Benitez vuole portarlo in Cina al Dalian Yifang (pronto biennale da 8 milioni annui)".