Gazzetta - Ghoulam, niente Inter: smentite dall'ambiente nerazzurro sull'algerino

Niccolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul momento in casa Napoli: "Ghoulam? No alla voci riguardanti l'Inter, almeno dall'Inter filtra che non c'è questa trattativa. Il Marsiglia non vive un momento particolarmente florido sotto il punto di vista economico, servirebbe l'aiuto del Napoli. Per il giocatore sarebbe un bene tornare a giocare per ritrovare lo smalto".