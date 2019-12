Gazzetta - Ghoulam teme di restare ai margini: ha chiesto la cessione

Faouzi Ghoulam non è contento della sua posizione attuale, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che è dall’inizio dell’anno che è ai margini della squadra. Ancelotti lo ha considerato poco e - si legge - temendo che Gattuso possa fare la stessa cosa, ha chiesto di essere ceduto nella finestra di gennaio. Jorge Mendes, il suo manager, è in contatto con il Marsiglia che sarebbe interessato, come svelato ieri da Villas-Boas