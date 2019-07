Gazzetta - Giovedì Pépé era ad un passo dal Napoli, così l'ha spuntata l'Arsenal: il retroscena

Nicolas Pépé si allontana, anche se il Napoli non si è fermato e prova a convincere in extremis, il calciatore direttamente. Ma dall’Inghilterra, ricorda La Gazzetta dello Sport, sono sicuri che fra qualche giorno l’attaccante ivoriano del Lilla farà le visite mediche per l’Arsenal. Alla fine l’opera degli agenti ha prevalso e il giocatore magari guadagnerà di più ma non giocherà la Champions. Giovedì scorso Nicolas sembrava a un passo dal Napoli, poi il rilancio del club inglese, anche sulle allettanti commissioni agli agenti.