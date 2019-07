Gazzetta - Girandola di attaccanti bloccata, agosto rovente: prende quota lo scambio Milik-Icardi

Inter bloccata da Icardi, Juve bloccata da Higuain e Roma bloccata da Dzeko. È lo stallo messicano che blocca la girandola di attaccanti. A disegnare lo scenario è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come il Napoli sia in corsa per Mauro Icardi e lo ha comunicato anche all’Inter. Il Napoli - spiega il quotidiano - attende il momento propizio per capire se c’è la possibilità di affondare il colpo. “Agosto - si legge - sarà lungo e caldissimo su questi fronti e bisognerà stare attenti agli effetti domino. Perché quando salterà lo stallo messicano ecco che occorrerà essere pronti a sparare il colpo giusto”. Non è tutto, la rosea aggiunge ancora che lo scambio fra l’argentino e Milik potrebbe, strada facendo, prendere quota.