Gazzetta - Gotze vuole l'Italia: piace al Napoli, ma c'è un altro club in pole

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche il Napoli tra le pretendenti di Mario Gotze, attaccante in scadenza col Borussia Dortmund e interessato a giocare nel nostro campionato. Il giocatore che ha vinto il Mondiale con la Germania nel 2014 piace anche a Roma e Inter, con i giallorossi avrebbero già avviato i primi contatti col suo agente per capire la fattibilità dell'affare e per posizionarsi bene nella corsa al suo cartellino.