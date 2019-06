Gazzetta - Hysaj prima scelta dell'Atletico Madrid, il Napoli ha rifiutato la prima offerta

Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha scritto un post su Twitter parlando del mercato del Napoli: L’Atletico Madrid guarda in Italia per il nuovo terzino destro: la prima scelta resta Elseid Hysaj del Napoli (rifiutata prima offerta da 15 milioni più bonus), come alternativa prende quota Pol Lirola (Sassuolo)".