Gazzetta - Hysaj-Valencia, affare complicato: il Napoli lo dà via solo a titolo definitivo

Va avanti la trattativa tra Napoli e Valencia per Elseid Hysaj, ma ci sono diversi problemi da risolvere se si vuole puntare alla conclusione dell'operazione. A riportare il principale ostacolo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Finora il club spagnolo ha chiesto solo un prestito, ma il Napoli vorrebbe tenerlo o darlo via in modo definitivo a non meno di 20 milioni. Il tempo stringe e la trattativa si fa complicata".