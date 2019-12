Gazzetta - Ibra e il futuro: Gattuso può essere un motivo in più per scegliere Napoli

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora sciolto le riserve e allora la pista Napoli resta valida e concreta. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l’avvento di Gattuso potrebbe essere un motivo in più perché l’attaccante svedese decida di venire a Napoli. I contatti tra De Laurentiis e Ibrahimovic sono frequenti, mentre Giuntoli continua a sentire Mino Raiola. Insomma, l’idea d’ingaggiarlo a gennaio non è per niente campata in aria