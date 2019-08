Gazzetta - Icardi-Inter può finire a carte bollate: Maurito può intentare una causa per mobbing al club

Nella giornata di ieri, a pochi giorni dalla chiusura del mercato c’è stato il confronto definitivo tra Mauro Icardi e il presidente dell’Inter Zhang. Il numero uno nerazzurro ha confermato all’argentino che non avrà più spazio nell’Inter, ma lui ha ribadito che non intende muoversi da Milano. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come sulla vicenda non possano essere esclusi strascichi legali. Che Icardi possa intentare una causa per mobbing contro la società è in fondo eventualità che neppure l’Inter esclude. L’obiettivo, evidentemente, sarebbe per Icardi quello di ottenere la risoluzione del contratto, così poi da essere libero di sceglier eventualmente il suo futuro.