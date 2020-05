Gazzetta - Idee chiare sul futuro di Koulibaly: nonostante l'emergenza si scatenerà un'asta

Il Napoli ha le idee chiare sul futuro di Kalidou Koulibaly: partirà solo per cento milioni, questa la sua valutazione. Ma l'incertezza nasce dal fatto che l'emergenza ha portato a una svalutazione del 20-30% dei cartellini rispetto al loro valore iniziale. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che intorno al difensore senegalese potrebbe aprirsi una vera e propria asta, a lui sono interessati diversi club tra cui il Liverpool, il Manchester United, che già nella scorsa estate aveva messo sul tavolo della trattativa 100 milioni, offerta respinta dal presidente, e il Psg che lo vorrebbe per sostituire Thiago Silva. Con la fase 2 anche il mercato potrebbe rimettersi in moto.