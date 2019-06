Gazzetta - Il Benevento riscatta Insigne jr: il Napoli ha ancora il controriscatto, i dettagli

Il Benevento vuole riscattare Roberto Insigne. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport, l’attaccante partenopeo sarà presto a tutti gli effetti un giocatore del Benevento. Sul piatto il Benevento mette 1,5 milioni di euro, la cifra pattuita con il Napoli per il riscatto: i partenopei hanno tempo fino a pochi giorni dalla fine del mese per, eventualmente, esercitare il diritto al contro-riscatto.