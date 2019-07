Gazzetta - Il Genoa offre 15 mln per Rog: il Napoli sta decidendo se venderlo

Potrebbe decidersi presto il futuro di Marko Rog. Il centrocampista croato del Napoli, di ritorno dal prestito con poche presenze al Siviglia, dovrebbe trovare una nuova destinazione in questo mercato estivo. Le offerte non mancano, ma stando all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport pare che il Napoli non abbia ancora deciso se cederlo o meno. Il Genoa, riferisce infatti la rosea, punta sul calciatore per rinforzare la mediana e ha pronta un’offerta da 15 milioni. Il Napoli - si legge sul quotidiano - sta decidendo se cederlo.