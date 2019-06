Gazzetta - Il Napoli cederà Hysaj e Mario Rui: fissato il prezzo per entrambi

Tra le priorità del mercato c'è quella di cedere i due terzini. Le ultime sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Per Hysaj c’è interessamento dell’Atletico Madrid e non solo. Per il Napoli vale almeno 20 milioni. Mentre il club quota 15 Mario Rui, il portoghese che potrebbe tornare a casa propria, ma che ha tanti estimatori anche in Italia. Mazzarri che lo vorrebbe a Torino e a Giampaolo che potrebbe chiederlo al Milan".