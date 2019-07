Gazzetta - Il Napoli e le piste per l'attacco: Icardi in attesa, l'affare Pépé resta complesso

Aurelio De Laurentiis sperava, avendo in prestito James, di poter poi sfruttare un tesoretto per prendere un altro giocatore importante. Lo stallo attuale col Real Madrid - scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport - ha portato a rivedere la strategia. In attesa di buone nuove da Madrid, destinate a non arrivare a breve, Giuntoli sta sondando altri terreni: per Mauro Icardi c'è da aspettare che il giocatore esprima una sua volontà più decisa, mentre su Pepé, attaccante ivoriano del Lille, con l'ingresso di Psg e Liverpool nella trattativa il prezzo del cartellino è lievitato a circa 80 milioni. Operazione decisamente complicata per un Napoli che non si è mai spinto su queste cifre per ingaggiare giocatori.