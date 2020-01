Gazzetta - Il Napoli fa sul serio per Demme: offerta al Lipsia la stessa cifra stanziata per Lobotka

Il Napoli valuta alternative qualora saltasse la pista che conduce a Lobotka del Celta Vigo. Il nome nuovo per il centrocampo è quello di Diego Demme, classe '91, regista del Lipsia. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il ds Giuntoli ha già avuto contatti con l’entourage del giocatore e con il club tedesco al quale ha offerto gli stessi 20 milioni che sono stati stanziati per lo slovacco. Demme ha il papà napoletano e si chiama Diego proprio in onore di Maradona.