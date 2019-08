Gazzetta - Il Napoli offre 55-60mln, ma Icardi mette tutti in stand-by: vuole la Juve

La Roma direbbe sì a malincuore all'addio di Edin Dzeko solo con uno scambio, e l’unico che in questo momento interessa è Mauro Icardi, per i quali sono disposti a mettere sul piatto l'ex Wolfsburg e 30 milioni. Ma è Maurito che per ora, con onestà, ha fatto sapere di essere grato per l’interessamento ma che aspetta un’altra chiamata: quella della Juve. Messaggio peraltro fatto recapitare anche all’altra pretendente, il Napoli che si sarebbe spinto a offrire tra i 55 e i 60 milioni per il cartellino. E probabilmente al Monaco, ultima a bussare, ieri.

LA SPERANZA DI MAURO - Dal canto suo, l’Inter una volta ottenuto Lukaku - ha fatto sapere che il prezzo del suo ex capitano è più alto (80 milioni) ma su questo potrebbero anche esserci margini di trattativa. Il problema è che Mauro, probabilmente rassicurato dalla Juve, è convinto di poter finire in bianconero e al momento non intende ascoltare altre proposte. Per convincerlo a rivedere la propria posizione di attesa bisognerebbe aspettare pochi giorni dalla fine del mercato: solo a quel punto se la Juve non si fosse fatta avanti prenderebbe in esame Roma o Napoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.