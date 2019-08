Gazzetta - Il Napoli resta in pole per Llorente: domani possibile summit con gli agenti, le ultime

Il Napoli resta in pole position per Fernando Llorente. La conferma arriva sui social dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Niccolò Schira secondo cui sono in corso le ultime riflessioni e domani potrebbe esserci il summit decisivo col suo entourage. Ecco il suo post:

