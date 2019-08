Gazzetta - Il Napoli sta provando a bloccare il 2000 Campana: trattativa avviata, le cifre

Leonardo Campana, centravanti appena 19enne, astro nascente del calcio sudamericano, nella giornata di ieri ha pubblicato una foto con la sua famiglia, su Instagram, scrivendo che gli mancherà. Gli mancherà quando? Se lo chiedono in tanti, visto che dall'Ecuador riferiscono che la sua destinazione sia proprio Napoli. E anche da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola arrivano delle conferme in questo senso:

"In attesa di Fernando Llorente o Mauro Icardi, il Napoli si è mosso per bloccare Leonardo Campana, classe 2000, attaccante del Barcellona SC, un club ecuadoregno. La trattativa sarebbe a buon punto, Giuntoli ha offerto 5 milioni per il cartellino del giocatore e l’operazione dovrebbe essere conclusa nei prossimi giorni".