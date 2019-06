Gazzetta - Il Napoli vedrà Raiola per chiudere Manolas: ADL disposto a pagare la clausola

La prossima settimana il Napoli vedrà Mino Raiola per discutere di più calciatori: Lorenzo Insigne, Hirving Lozano, soprattutto Kostas Manolas. Secondo i colleghi de La Gazzetta dello Sport, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto un quinquennale da 4 milioni netti a stagione per il centrale della Roma e nel summit con il suo agente si proverà a chiudere. Inoltre la società azzurra sarebbe pronta ad investire i 36 milioni della clausola per regalarlo a Carlo Ancelotti.

