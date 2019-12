Gazzetta - Il Napoli vira deciso su Lobotka: svelata l'offerta al Celta e allo slovacco

Primi dettagli sull'offerta che il Napoli è pronto a proporre a Celta Vigo e Lobotka per l'acquisto del centrocampista slovacco. Le ultime le svela il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira che scrive sui social: “Dopo il no dell'Arsenal per Lucas Torreira il Napoli sta virando con decisione su Stanislav Lobotka. Pronta offerta da 18 milioni più 2 di bonus al Celta Vigo. Per il centrocampista contratto fino al 2024 da 1,8 milioni netti a stagioni più premi".