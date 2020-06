Gazzetta - Il Newcastle piomba su Immobile, sul piatto offerta d'ingaggio shock

Un clamorosa indiscrezione di mercato piomba sulla Lazio e nella fattispecie su Ciro Immobile. Come riportato da Gazzetta.it, il Newcastle sarebbe pronto a fare follie per portare a casa le prestazioni dell'attaccante biancoceleste, e cosi il portale della rosea ha lasciato trapelare i numeri vertiginosi riguardanti l'offerta del club inglese per Immobile: 55 andrebbero alla Lazio, con 8mln netti all'anno all'attaccante per 5 anni.