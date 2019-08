Gazzetta - Il Torino insiste per Verdi ma c’è distanza: troppi i 25 mln chiesti dal Napoli

Il Torino continua a seguire Simone Verdi, ma non è intenzionato a pagare i 25 milioni richiesti dal Napoli. Lo spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La rosea sottolinea come il calciatore abbia convinto poco nella passata stagione, “tant’è che Ancelotti gli ha preferito Younes. Ed è per questo che la cifra richiesta non corrisponde al rendimento dell’ex bolognese”, si legge sul quotidiano. Verdi ha però impressionato in questo precampionato e il Napoli potrebbe far leva su questo per chiedere più soldi sulla cessione del calciatore