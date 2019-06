Gazzetta, Imparato dubbioso su Duvàn: "Alcuni fanno bene solo in determinati contesti"

Gaetano Imparato, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato sulle frequenze di Radio Marte, dando la sua disamina delle ultime di mercato in casa Napoli: "Percassi è un grande uomo, l'Atalanta è un'azienda spettacolare e c'è solo da imparare. Sono scettico circa l'arrivo di Zapata al Napoli perchè il colombiano ha fatto benissimo e continuerà a fare benissimo, ma all'Atalanta. Alcuni giocatori, quando escono da un determinato contesto, non riescono a fare ugualmente bene. James Rodriguez andrà via dal Bayern e tornerà al Real Madrid, ma c'è da sottolineare che James fu voluto proprio da Ancelotti al Bayern e per questo potrebbe richiederlo anche a Napoli".