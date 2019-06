Gazzetta - Impossibili Verdi e Ounas, l'Udinese chiede Grassi nell'affare De Paul

Il presidente dell’Udinese sta pensando ad Alberto Grassi che potrebbe rientrare come parziale contropartita con il Napoli nell’affare per Rodrigo De Paul, attaccante che piace al Napoli. A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La rosea chiude invece all’ipotesi che possano finire in Friuli Simone Verdi e Adam Ounas: guadagnano cifre ben oltre il tetto fissato in Friuli.