Gazzetta - Insigne, futuro nelle sue mani. Ma in estate può partire se persistono i problemi

Quale futuro per Lorenzo Insigne? Dopo le parole di ieri di Aurelio De Laurentiis, la Gazzetta dello Sport si interroga sul destino del capitano azzurro. Nel breve, si legge, se non dovesse dimostrare ad Ancelotti un impegno sostanzioso continuerà a star fuori, anche se entrambe le parti sembra che si siano prese l'impegno per anteporre a tutto il bene del Napoli. Poi a fine stagione tutto sarà di nuovo in discussione, con Insigne che sarà messo sul mercato se non dovesse convincersi dell'importanza del suo ruolo all'interno del Napoli.