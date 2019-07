Gazzetta - Insigne, non ci sarà rinnovo: il capitano in lista d'attesa, le priorità sono altre

Non sono arrivate offerte, Lorenzo Insigne dovrebbe restare a Napoli ma non ci sarà alcun rinnovo di contratto. Lo conferma La Gazzetta dello Sport che scrive: "Nell’incontro del primo maggio scorso, e anche successivamente, Mino Raiola ha chiesto il prolungamento dell’attuale accordo con un robusto adeguamento economico. Richiesta che De Laurentiis ha più volte respinto: l’unica richiesta che potrebbe soddisfare è quella del prolungamento fino al 2024, ma senza toccare la parte economica (4,5 milioni di euro a stagione). La questione resta sospesa, ne parleranno le parti ma non in questo periodo: il presidente e Cristiano Giuntoli sono impegnati in trattative assai spigolose come quella per James Rodriguez. Lorenzo resta in lista d’attesa".