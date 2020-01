Gazzetta - Inter-Llorente, la verità entro 48 ore: pista da tenere ancora aperta

Vincenzo D'Angelo, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su quella che è la trattativa tra Inter e Napoli per Llorente: "Seguendo le cose di Inter quotidianamente, dico che forse altre 24/48 bisogna tenere ancora aperta questa pista. La trattativa Politano nasce slegata da Llorente perchè il Napoli davanti ha in questo momento come uomo di peso soltanto Milik, mentre l'Inter ha un accordo con Giroud da qualche tempo ma non con il Chelsea. Llorente è uyn giocatore interessante per Conte, quando chiamato in causa dà sempre il proprio contributo, è un perfetto vice-Lukaku. Bisogna aspettare massimo 48 ore, sappiamo che il Napoli ci mette un po' a chiudere determinate trattativa.