Gazzetta - Inter, ricambio generazionale in porta: per giugno c'è l'idea Meret

Alex Meret potrebbe essere uno degli uomini mercato per il prossimo giugno. Secondo quanto riferito dalla redazione della Gazzetta dello Sport, ci sarà un ricambio generazionale in porta per l'Inter. Dal prossimo giugno i nerazzurri andranno alla ricerca di un portiere: due sono i nomi Musso dell'Udinese e Alex Meret del Napoli. Il portiere azzurro ha avuto qualche problemino con Gattuso dopo un grande inizio di stagione.