Gazzetta - James, il Napoli non molla: c'è già accordo col giocatore, scende in campo Mendes

Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha scritto un post sui social: "Il Napoli non molla la presa per James Rodriguez. Per cercare di sbloccare lo stallo con il Real Madrid è sceso in campo Jorge Mendes. Il fantasista colombiano ha già l’accordo con De Laurentiis (ingaggio da 6 milioni), ora bisogna trovare la formula giusta con gli spagnoli".