Gazzetta - James, il Real vuole l'obbligo di riscatto. Pronto contratto di 5 anni: la situazione

Giuntoli è in contatto con Jorge Mendes, il procuratore di James Rodriguez alla ricerca della formula giusta da sottoporre al Real Madrid per ingaggiare il talento colombiano. Lo riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La rosea spiega: “Florentino Perez ha già respinto l’ipotesi del prestito oneroso con diritto di riscatto: lui vuole l’obbligo del riscatto o, addirittura, la cessione definitiva per una cifra che si aggira intorno ai 50 milioni di euro".

INGAGGIO - Per quanto riguarda l'accordo con il calciatore, è Ancelotti che tiene i contatti col trequartista che avrebbe già detto sì al trasferimento. "L’intoppo potrebbe essere costituito dall’ingaggio (9 milioni di euro) che non rientra nei parametri del Napoli", scrive il quotidiano secondo cui "la proposta che gli verrebbe fatta è quella di un contratto quinquennale, durata più lunga, a cifre meno esose”.