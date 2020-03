Gazzetta - Jovic vuole riscattarsi, il Real fissa il prezzo: ADL riflette sulla cifra

Tante opzioni per l'attacco, il Napoli sonda varie piste per sostituire Milik che difficilmente rinnoverà il suo contratto. Tra i nomi valutati c'è anche quello di Jovic del Real Madrid. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che la trattativa non è semplice, la valutazione attuale del suo cartellino si aggira sui 40 milioni di euro, una cifra considerevole sulla quale De Laurentiis rifletterà. Una cosa è certa: il calciatore, chiuso in Spagna da Benzema, ha intenzione di rilanciarsi.