Gazzetta - Juve su Milik se parte Higuain: il rinnovo col Napoli può sbloccarsi solo in un caso

Cosa ne sarà del futuro di Arek Milik? L'attaccante polacco non ha ancora rinnovato e difficilmente lo farà. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l'attaccante polacco ha chiesto un adeguamento dello stipendio fino a 4,5 milioni di euro a stagione, rispetto agli attuali 2,5. Anche per lui, come per Zielinski, vale il discorso della clausola, ma la sua permanenza potrebbe essere decisa anche dal futuro di Mertens: se dovesse andare via il belga, la situazione potrebbe sbloccarsi. Ma su di lui c'è sempre la Juve qualora partisse Higuain.