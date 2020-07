Gazzetta - Koulibaly al centro del mercato: ci pensano anche Liverpool e Psg, le ultime

Non c'è solo il Manchester City interessato a Kalidou Koulibaly. Sullo sfondo rimane Klopp, che vorrebbe il giocatore, ma al momento il Liverpool non ha stanziato cifre importanti del genere. Chi invece è pronto a entrare in competizione è il Paris Saint Germain che dovrà sostituire Thiago Silva. L’impressione è che i francesi attendano la fine della Champions per decidere di affondare il colpo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.