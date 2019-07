Gazzetta - Koulibaly, Man City resta interessato: 100mln farebbero barcollare il Napoli

Se il Napoli volesse davvero arrivare a stringere per Mauro Icardi potrebbe essere necessaria una cessione eccellente. Ma, secondo La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, non sarebbe Kalidou Koulibaly il sacrificato, anche se gli estimatori non mancano. Su tutti c'è il Manchester City, che potrebbe farsi avanti con un'offerta da oltre 100 milioni di euro. E a quel punto, con quei soldi concretamente sul tavolo, il Napoli potrebbe barcollare, come farebbe chiunque.