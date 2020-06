Gazzetta - Koulibaly non è più incedibile: voci dalla Premier sempre più insistenti

L'assenza di Manolas per la sfida con l'Inter sarà compensata dal ritorno di Koulibaly. Il difensore ci tiene a fare bella figura, vuole riscattare un periodo difficile. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, affrontando anche il tema futuro, scrive: "Per Koulibaly è anche una questione di futuro: il senegalese non è più nella categoria degli incedibili. La richiesta di De Laurentiis resta alta (100 milioni), ma le pretendenti molteplici, soprattutto in Premier, come United, City e Liverpool".