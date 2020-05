Gazzetta - Koulibaly via anche per liberarsi di uno stipendio gravoso: ecco quanto risparmierebbe il Napoli

L'obiettivo del Napoli in vista della prossima estate è quello di cedere qualche big per diminuire il monte ingaggi. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che quella di Kalidou Koulibaly, per esempio, è quotata parecchio e non troverebbe l’opposizione dei dirigenti. Si parte da una base di 100 milioni, sicuramente trattabili in regime di Covid 19. Oltre ad arricchire le casse sociali, la partenza del difensore senegalese inciderebbe anche sulla voce ingaggi: il club si libererebbe di uno stipendio gravoso, 11 milioni lordi a stagione, il più alto tra i giocatori.