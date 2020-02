Gazzetta - Kumbulla, il Napoli si era mosso per primo ma ora ci sono 4 top club europei e il prezzo sale

Tutti vogliono Marash Kumbulla. Il forte difensore del Verona, anni 20, ha fermato Dybala e Douglas Costa, in precedenza Milinkovic, è un gioiello che piace a molte big, non solo al Napoli, la società che ha mosso i passi più concreti. A fine gennaio il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha messo sul piatto 21 milioni più 4 di bonus, ma il ragazzo ha deciso di aspettare, c'è l'Inter che lo corteggia, ma non solo: gli scout di City e United sono sulle sue tracce da mesi, così come Borussia e Liverpool. Una cosa è certa: il prezzo lieviterà ancora, almeno fino a 30 milioni.