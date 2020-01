Gazzetta - Kumbulla si allontana: per superare il Napoli, l'Inter gira Dimarco al Verona e conferma Salcedo

Il Napoli lavora per il presente ma anche per il futuro. Asse bollente col Verona, quasi fatta per Amrabat e Rrahmani, qualche difficoltà in più per il difensore Marash Kumbulla, classe 2000, su cui c'è forte l'Inter. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che per superare la concorrenza di Napoli, Juve, Lazio e Atalanta, l’Inter è pronta a girare subito in prestito Dimarco e a rinnovare il prestito di Salcedo all’Hellas per la prossima stagione.