Gazzetta - L'Atalanta vuole blindare Castagne: per il Napoli spara alto e valuta il rinnovo

L'Atalanta fa sul serio: vuole blindare tutti per disputare la Champions League da protagonista. Anche Timothy Castagne, terzino belga classe '95. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che i nerazzurri valutano il suo cartellino 20 milioni ma vorrebbero prolungare l'attuale contratto, in scadenza nel 2021, per respingere l'assalto del Napoli.