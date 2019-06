Gazzetta - L'Atalanta vuole blindare Castagne: pronto rinnovo con ingaggio quasi triplicato

A gennaio il Napoli stava acquistando Timothy Castagne per circa 10 milioni di euro, oggi il cartellino del terzino belga vale quasi il doppio. Per l'ex Genk contratto con la Dea valido fino al 2021 con ingaggio da 550.000 euro più bonus, nei giorni scorsi - riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - primo contatto tra l’entourage e il d.t. Sartori per rivedere l’accordo attuale, con una richiesta quasi tripla. I Percassi cercheranno di accontentare il belga, di conseguenza Gasperini.