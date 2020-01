Gazzetta - L'Inter ha deciso: non arriverà un'altra punta, sfuma anche Llorente

Fernando Llorente non andrà all'Inter. Questo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. La società nerazzurra ha deciso di non ingaggiare un vice Lukaku, resterà col giovane Esposito, Conte non vuole privarsene e dunque lo spagnolo, comunque in uscita dal Napoli, non è più nei radar dell'Inter. Che ha optato per questa scelta dopo aver inseguito a lungo l'ex Tottenham ma anche il francese del Chelsea.