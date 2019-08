Gazzetta - L'Inter lo tiene ai margini ma Icardi è convinto: no a Roma e Napoli, o la Juve o resta

“Maurito insiste: se non sarà Juve è deciso a restare in nerazzurro”. Così titola nelle sue pagine interne l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Roma e Napoli non lo convincono. Ma la società è ferma: pace impossibile”, si legge ancora. Il quotidiano spiega come Roma e Napoli stiano facendo più di un pensiero a Mauro Icardi e stiano provando a intavolare una trattativa con l’Inter ma “nella testa del centravanti argentino - si legge - non è minimamente entrata la possibilità di valutare altre destinazioni che non siano la Juventus o l’Inter”. Ieri l’ex capitano è tornato ad allenarsi con i compagni: ha partecipato alla seduta atletica ma è rimasto in disparte nella parte tattica dell’allenamento. Insomma, l’Inter non cambia idea: “se il mercato non porterà via Icardi da Appiano entro il due settembre, dal giorno dopo il calciatore resterebbe comunque ai margini, senza essere impiegato da Conte”.