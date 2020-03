Gazzetta - L'Inter si inserisce per Tsimikas: lo ha fatto visionare a febbraio

Non c'è solo il Napoli sulle tracce di Kostas Tsimikas, laterale sinistro dell’Olympiacos, 24 anni a maggio. Il giocatore, secondo La Gazzetta dello Sport, è finito anche nel mirino dell'Inter. Lo scorso 23 febbraio la società nerazzurra ha mandato un osservatore per visionarlo dal vivo in occasione del match contro il Paok Salonicco. La valutazione del giocatore non è bassa, l’Olympiacos chiede 20 milioni. Il Napoli è pronto a un'offerta da 15 milioni ma ora, a quanto pare, dovrà fare i conti anche con la concorrenza.