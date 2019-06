Gazzetta - La Fiorentina vuole beffare la Juve: pronta la strategia per blindare Chiesa

Con l'arrivo di Commisso può cambiare il destino di Federico Chiesa. L'attaccante classe 1997 ha già un accordo di massima con la Juventus ma la Fiorentina vuole blindarlo. O meglio: ci proverà. Come? Lo svela l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: doppio stipendio bonus per lui e fascia da capitano per diventare leader e bandiera della nuova proprietà. Un tentativo dei viola che ora attende il consenso del diretto interessato.